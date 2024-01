O femeie a supraviețuit miraculos după ce a rămas 5 zile blocată într-o mașină Povestea unei femei din California poate fi subiect de film. A supraviețuit dupa ce a ramas blocata cinci zile intr-o mașina cu care s-a prabușit de la 60 de metri. {{724279}}Un trecator a vazut autoturismul cazut in rapa și a dat alarma. Echipele de salvare au venit de urgența și au recuperat-o pe șoferița cu ajutorul unui elicopter. Femeia le-a spus ca a pierdut controlul asupra volanul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

