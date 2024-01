O femeie a sărit pe geam cu copilul în brațe O tanara de 30 de ani, mama a unui bebelus de patru luni, a sarit de la etajul trei al unui bloc de pe strada Decebal din municipiul Iasi, dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de flacari. Femeia se afla cu bebelusul intr-o camera a carei usa s-a blocat. Pentru a se salva din incendiu, mama a invelit bebelusul intr-o patura si a sarit de la etaj. „Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iasi a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un apartament in municipiul Iasi, aleea Decebal, etajul 3, la ora 15,06. De urgenta au fost directionate 3 autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

