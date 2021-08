Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- IPJ a anunțat ca una dintre femeile ranite în accidentul de la Urișor a murit la spital, în timp ce alte doua persoane se afla în stare critica. Femeia decedata avea 40 de ani și era din Darabani, județul Botoșani. Victima se afla în microbuz împreuna cu fata sa, cea…

- Un alt accident rutier a luat doua vieți pe soșelele din Romania. Doi soți au murit dupa ce mașina lor s-a lovit puternic de un TIR, in județul Ialomița, pe DN2. In urma impactului, fiul acestora ajungand in stare grava la spital.

- Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un tir. Accidentul a avut loc vineri, pe o șosea din județul Iași. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc...

- Reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi au informat ca in cursul noptii de joi spre vineri, un echipaj de interventie cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD, impreuna cu doua echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, au intervenit la un accident…

- Patru persoane au fost ranite și una a murit, sambata, in urma unui accident produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț. Accidentul a avut loc pe DN 55, intre localitațile Sadova și Caciulatești. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat…

- O femeie a murit, iar fiicele acesteia, gemene, au fost ranite, dupa ce mașina a intrat joi dupa-masa intr-un cap de pod, la Branești. Potrivit IPJ Gorj, o femeie de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Branesti din direcția municipiului Targu Jiu catre orașul…

- O femeie de 87 de ani din Galati a ajuns, sambata, in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de un buldoexcavator ce executa o manevra de mers inapoi, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, femeia se deplasa printr-o zona in care se…