Naomi Musenga, o tanara mama in varsta de 22 de ani, avea dureri grave de stomac și a sunat la serviciul de urgența, spunand ca o sa moara. In schimb, operatorul care a preluat apelul i-a raspuns: ”cu siguranța vei muri intr-o zi, la fel ca toata lumea”.

In inregistrare se aude cum femei cere ajutorul operatorului de la serviciul de ambulanța, in schimb acesta ii spune enervat ca daca nu ii spune ce are, o sa ii inchida.



”Am dureri foarte mari. Ajuta-ma, sunt foarte bolnava”, spune femeia, careia operatorul ii raspunde: ”Nu te pot ajuta, nu știu ce ai” și ii spune sa sune la…