O femeie a murit lovită de mașină, după ce a trecut strada prin loc nepermis Tragic accident de circulație, joi seara, in localitatea hunedoreana Oraștie. O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. „In data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 21:20, Poliția Municipiului Oraștie fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Libertații, din municipiul Oraștie, avut loc un eveniment rutier. Polițiștii rutieri […] Articolul O femeie a murit lovita de mașina, dupa ce a trecut strada prin loc nepermis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

