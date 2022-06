O femeie a murit, înțepată de un bondar O femeie a incetat din viața, dupa ce a fost ințepata de un bondar și a intrat in șoc anafilactic, anunța ISU Valcea. O autospeciala, cu echipaj format din paramedici, de la G.I. Gradiștea a intervenit pentru a ajuta o femeie aflata in șoc anafilactic in comuna Gradiștea, sat Obislavu, intrata in stare de inconștiența. […] Articolul O femeie a murit, ințepata de un bondar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

