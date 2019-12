Stiri pe aceeasi tema

- Politistii nemteni spun ca un barbat de 39 de ani din Bacau conducea un autoturism pe DN 2 – E 85, iar la un moment dat a virat stanga pentru a evita o femeie de 80 de ani care traversa strada prin loc nepermis. Masina a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autoturism condus de un tanar de 18…

- Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care a avut loc un accident rutier pe pe D.N. 26, in localitatea Tulucesti, in urma caruia un barbat de 66 de ani a decedat.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati duminica, 17 noiembrie, cu privire la un caz de violența domestica. Din verificarile facute de oamenii legi a rezultat ca un barbat in varsta de 46 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, ar fi exercitat acte de violența asupra soției…

- Un tanar roman, in varsta de 23 de ani, a ramas fara un Mercedes in valoare de peste 50.000 de euro, dupa ce politistii de frontiera din Vama Bors au descoperit ca masina era furata din Cehia, in aceeasi zi. Marti dupa-amiaza, 5 noiembrie 2019, in jurul orei 18.00, tanarul de 23 de ani s-a prezentat…

- Autoturismul, fara nicio persoana in interior, a patruns in intersectie si a lovit in plin o alta masina al carei sofer tocmai plecase de la semafor, scrie Agerpres. "M-am trezit cu masina in fata, fara sofer, fara nimic. Am incercat sa evit, dar nu am mai avut timp. Am incercat sa fac o manevra…

- Un barbat a ajuns in arestul Politiei sub acuzatia de talharie dupa ce i-a smuls cateva sute de euro din mana unei femei intr-o casa de schimb valutar. Ce nu a anticipat infractorul a fost reactia victimei, care a ripostat, luptandu-se efectiv cu acesta pentru a-si recupera banii.

- Politistii l-au imobilizat vineri seara pe barbat - identificat ca fiind Frank Naass - la un restaurant fast-food din Goettingen, a anuntat sambata adjunctul Politiei din Goettingen Gerd Lewin. Presupusul suspect a ucis o cunostinta de-a sa, in varsta de 44 de ani, pe care a atacat-o pe o strada…

- Un barbat din localitatea argeseana Domnesti, suspectat ca a incercat sa urce cu forta o adolescenta in masina, a fost retinut de politisti, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, incidentul a avut loc in municipiul Curtea de Arges.In ziua…