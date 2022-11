O femeie a furat bijuterii din aur și argint, în localitatea Somomon La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii Postului de Poliție Garbou au identificat o femeie banuita de furt calificat și au recuperat prejudiciul. In fapt, din verificarile polițiștilor a reieșit ca, la data de 21 septembrie a.c., o femeie, de 34 de ani, din comuna Garbou, ar fi patruns intr-o locuința din localitatea Solomon, de unde ar fi sustras mai multe bijuterii din aur și argint, cauzand un prejudiciu de 10.000 de lei. Bijiteriile au fost recuperate și predate persoanei prejudiciate. Polițiștii continua cercetarile pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, urmand ca la finalizarea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

