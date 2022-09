O femeie a fost lovita de tren la Murfatlar! Ce spun medicii de pe ambulanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina vineri, 2 septembrie, in Corbu, langa moara, acolo unde a avut loc un accident rutier, in urma caruia doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, scrie ziarul Ziua Constanța. Accidentul a avut loc vineri dimineața in localitatea…

- UPDATE 1Victima este constienta si prezinta truamatisme ale membrelor superioare., transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta.UPDATE 2Este vorba despre doua victime: una dintre ele prezinta truamatisme ale membrelor superioare ,…

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina in Navodari. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima prezinta traumatism cranio cerebral, traumatism al membrelor inferiaore si…

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean a fost solicitat sa intervina la Ovidiu, pe Soseaua Nationala Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. La fata locului se afla SAJ B2. Este vorba despre o victima care prezinta traumatism cranio cerebral si refuza transportul…

- O minora de 13 ani a fost lovita de o mașina pe o strada din Slatina. Potrivit IPJ Olt, astazi, in jurul orei 11:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Slatina. La fața locului…

- O femeie in varsta de 72 de ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" dupa ce a fost muscata de un caine, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Botosani, Dan Izotov, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, cainele ar fi iesit dintr-o curte a…

- Un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane s-a produs ieri, 13 iulie, pe DN 18, pe strada Gutinului din orașul Baia Sprie. Polițiștii din oraș au stabilit faptul ca un barbat de 43 de ani din Șurdești, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Gutinului, condus din…

- Un turist a fost salvat de la inec, duminica, in statiunea Mamaia. El a fost scos inconstient din mare, dar cadrele medicale au reusit sa-l resusciteze si sa il transporte la Spitalul Judetean. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat, duminica dimineata, ca o persoana a fost scoasa…