Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-un spital Covid din Argeș, unde o femeie de 71 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 1 al unitații medicale in care era internata. In acest moment, polițiștii argeșeni desfașoara o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul femeii.

- Tragedia a avut loc azi-noapte la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului. Pacienta de 71 de ani era din localitatea Ștefanești. Fusese internata in spital pe 13 iulie, primise tratament, iar acum se simțea mai bine. Azi-noapte femeia ar fi cazut de la etajul 1 al spitalului, pe o terasa.…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…

- O femeie de 47 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 16 al unui bloc de locuit de pe strada Gradinilor din sectorul Rașcani al Capitalei. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Svetlana Scripnic.

- Un baiat de doi ani a cazut, joi, de la fereastra unui apartament situat la etajul unu al unui bloc din Pitești. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital cu multiple traumatisme.Potrivit ISU Argeș, incidentul a avut loc in cartierul Gavana din municipiul Pitești.…

- CHIȘINAU, 15 iun - Sputnik. Un copil a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc din Capitata. © Sputnik / Виталий ТимкивGrav accident de munca: Un barbat a cazut in gol de la etajul șase Totul s-a intamplat pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Informatia a fost confirmata pentru…

- Conform martorilor, victima avea aproximativ 70 de ani și avea probleme de sanatate. Vecinii susțin ca, inainte de a comite gestul extrem, ea și-ar fi aprins o lumanare, in casa. Citeste si: Femeie decedata dupa ce a fost lovita de tren. Oamenii legii cerceteaza daca este vorba de accident sau…

- O femie de 65 de ani din Ungheni și-a pus capat zilelor aruncandu-se in gol de la etajul 5 al blocului in care locuia. Tragedia s-a intamplat saptamana trecuta, pe 4 iunie. Potrivit Cristinei Vicol, ofițer de presa al Inspectoratului de Poliție Ungheni, o vecina ar fi sunat la numarul de urgența 112…