- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Ilva Mica, iar cei doi tineri sunt localnici. Potrivit politistilor, cel mai probabil, din cauza vitezei excesive, tanarul de 23 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar masina a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat in coliziune cu…

- In dimineața zilei de 13 septembrie polițiștii din Targu Lapuș s-au sesizat despre faptul ca pe raza comunei Cernești, in locul numit Pietriș, pe direcția de deplasare Cernești-Targu Lapuș, s-a produs un accident de circulație rutiera. Articolul FOTO – Accident in Cernești. Șoferul a abandonat mașina…

- In timp ce conducea autoturismul pe DC 86B, in comuna Carlibaba, intr-o curba la dreapta pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de drum, un localnic de 65 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a derapat, a intrat pe sensul opus de mers in șanțul din partea stanga, a revenit pe partea…

- Mașina din imagini a fost implicata intr-un accident rutier, iar șoferul a aplecat de la fața locului. Persoanele care pot furniza orice informatii despre autoturismul din imagini și pot sa ajute la identificarea șoferului sunt rugate sa se adreseze Poliției Municipiului Bistrița. Articolul FOTO – A…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui grav accident rutier provocat in județul Argeș. Totul s-a intamplat din cauza unei tinere care s-a urcat la volan deși nu avea permis.

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit intr-un accident rutier produs pe raza comunei Plopșoru, județul Gorj, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Gorj, un șofer care conducea mașina pe DN 66 in noaptea de sambata spre duminica, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a parasit partea…