- O fata in varsta de 15 ani din localitatea Zapodeni, județul Vaslui este cautata de Poliție dupa ce a plecat de aproape 10 zile de acasa și nu s-a mai intors.Politiștii vasluieni au anunțat miercuri ca o adolescenta in varsta de 15 ani, din Zapodeni, județul Vaslui, a plecat voluntar de la…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare unei femei de 30 de ani Cristina Untura, cu domiciliul in sat/comuna Slatina, județul Suceava, care a plecat sambata de la domiciliu și nu s-a mai intors.Femeia are 1,65 m, greutate circa 55 kg, par lung, brunet, ochi caprui. Cristina Untura ...

- Larisa Maria Zaycsyc, o adolescenta de 14 ani, a fost data disparuta, dupa ce nu s-a mai intors acasa, in localitatea Șendreni, județul Galați. Polițiștii au fost alertați prin numarul de urgența 112 ca Larisa Maria Zaycsyc, o fata in varsta de 14 ani, a plecat vineri de la casa parinților ei din comuna…

- O femeie din Salonta a disparut de doua luni de acasa și este cautata de Poliție. Familia susține ca voia sa plece la munca in strainatate, dar a fost vazuta parasind locuința imbracata doar intr-un trening, fara alte obiecte asupra ei. Farkas Eva, in varsta de 40 ani, a plecat de acasa pe 31 mai 2019,…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti plecata voluntar de acasa, a fost data disparuta, luni seara. Poliția a fost sesizata in acest caz. „In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta…

- Politistii din Ploiesti au fost sesizati de disparitia unei femei de 71 de ani care a plecat voluntar de acasa si nu s-a mai intors, informeaza, luni, IPJ Prahova. "In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca…

- O adolescenta de 15 ani din Timișoara a fost data disparuta de familia sa dupa ce nu a mai fost vazuta de mai bine de 48 de ore. Poliția a dat-o pe tanara in consemn la frontiera. Andreea Tunsu este de negasit de mai bine de 48 de ore, iar politia din Timisoara cere ajutorul oamenilor pentru gasirea…

- Ziarul Unirea Minora din Alba Iulia cautata de POLIȚIE. A DISPARUT de acasa. Persoanle care dețin informații rugate sa sune la 112 Minora din Alba Iulia cautata de POLIȚIE. A DISPARUT de acasa. Persoanle care dețin informații rugate sa sune la 112 Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de…