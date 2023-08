Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, un conflict, spun polițiștii. O femeie, cadru medical, martor…

- La data de 2 iulie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment produs pe strada Petru Rareș. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un baimarean de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre bulevardul Republicii, inspre strada Garii, a…

- Un barbat de 53 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit fara viața de un coleg. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, astazi, prin apel de urgența de un barbat, despre faptul ca și-a gasit colegul decedat in locuința. Polițiștii sosiți la fața locului, gasindu-l pe barbatul de 53 de ani, din municipiul…

- Un valcean, de 77 de ani, a murit, dupa ce a cazut pe culoarul microbuzului in care era. Un barbat de 61 de ani, din Cernisoara, care conducea un microbuz de transport calatori in municipiul Ramnicu Valcea. In timp ce ar fi oprit in stație, un pasager de 77 de ani, din localitatea Scundu, s-ar fi dezechilibrat…

- O femeie data disparuta in decembrie a fost gasita, luni, inecata intr-un lac din judetul Neamt. ”Pe 29 mai, in jurul orei 13.20, politistii din cadrul Politiei Municipiului Piatra Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca, in albia lacului Batca Doamnei, a fost identificat corpul unei femei”,…

- O eleva a Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava va reprezenta Romania la viitoarele competiții mondiale de dezbateri, printre care și Campionatul Mondial de Dezbateri, din Vietnam, adolescenta calificandu-se in lotul național restrans.Accederea in echipa reprezentativa a țarii a ...

- Un mort și un ranit grav in urma unui accident produs, azi dimineata, pe DN2-E85, la iesire din Cioranca spre Buzau. Traficul s-a desfașurat dirijat. Un șofer, de 55 de ani, din Vrancea, conducea o autoutilitara dinspre Bucuresti catre Buzau, a intrat in coliziune cu un autocamion. Acesta era condus…