Tragedie fara margini intr-o familie din județul Suceava. Fiica de 15 ani a decis sa iși incheie socotelile cu viața. Ea a recurs la gestul disperat in curtea parinteasca și, din pacate, rudele au gasit-o mult prea tarziu. Acum, cu toții o plang și se pregatesc de ziua inmormantarii. Intre timp, cu toții vorbesc despre […] The post O fata de 15 ani din județul Suceava s-a sinucis. Motivul pentru care a recurs la acest gest disperat iți va da fiori reci appeared first on Cancan.ro .