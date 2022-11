O fărâmă de istorie relocată la linia 6 REȘIȚA – Vechea coloana de apa de la gara Reșița Nord este in reabilitare spre a fi mutata la Reșița Sud! Pentru mulți dintre cei care, pana asta vara, au trecut pe langa ea, sigur reprezenta doar o țeava ruginita. Insa, pana pe la mijlocul anilor ‘80, «țeava» in cauza a alimentat locomotivele cu abur, in special industriale, dar și de calatori, aflate inca in circulație. „La Reșița, producția de locomotive a incetat in anii ‘60. Atunci au fost produse ultimele modele cu ecartament normal pentru Romania. Seria 150.282 a fost ultima de acest fel. S-au mai facut modele cu ecartament uzinal și forestier… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- REȘIȚA – Fotografiile și informațiile despre locomotivele reșițene sunt dedicate celor care au scris istoria! Fie c-au fost simpli muncitori sau au facut parte din biroul tehnic al fabricii reșițene, toți au contribuit la existența acesteia din 1872, cand s-a fabricat prima locomotiva, pana in 1964,…

- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), aniverseaza 25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri pana in 2026 și listarea pe piața principala a BVB.…

- Timp de doua zile, politistii de imigrari din cadrul Directiei pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti au continuat acțiunile, pe raza de competenta, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale a cetațenilor straini pe teritoriul Romaniei. Au fost identificati cu sedere ilegala doi cetateni…

- Andreea Balan a investit 90.000 de euro intr-un apartament care urma sa fie construit intr-un complex din zona Doamna Ghica din nordul Bucureștiului. Investitorul israelian nu a mai dus proiectul la bun sfarșit, iar artista a pierdut banii, dupa cum a declarat pentru observatornews.ro . A deschis un…

- Recent, un mare petrolist care il apreciaza pe atacantul golgheter din sezonul trecut al echipei favorite, Sory Ibrahim Diarra, m-a intrebat daca ar fi adevarat, așa cum auzise, ca fotbalistul din Republica Mali s-ar fi intors la Ploiești și ar fi fost prezent chiar și la antrenamente. Informația nu…

- REȘIȚA – Acesta este stadiul actual al primului film artistic regizat de Sabin Dorohoi! Profesioniștii din domeniu folosesc termenul de „taieturi” pentru a denumi diversele stadii de montaj ale unui film. Și cum Sabin Dorohoi este un profesionist adevarat, preluam și noi termenul pe care l-am aflat…