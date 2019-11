O familie întreagă s-a sinucis cu cianură din cauza problemelor financiare pe care le avea "Aparent tatal si-a otravit familia cu cianura. Se afla intr-o grava criza financiara, fiind prins in datorii mari de foarte multa vreme", a spus Bulent Kerimoglu, primarul din districtul Bakirkoy al Istanbulului.

Medicii legisti urmeaza sa stabileasca exact cauza mortii Politia turca a descoperit vineri intr-un apartament din Istanbul trupurile neinsufletite ale unui barbat si unei femei, impreuna cu al copilului lor de 6 ani, in ceea ce se crede ca este un nou caz de sinucidere si omucidere cu cianura ca urmare a dificultatilor financiare, scrie Agerpres dupa o relatare dpa.



"Aparent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a descoperit astazi, intr-un apartament din Istanbul, trupurile neinsufletite ale unui barbat si unei femei, impreuna cu al copilului lor de 6 ani, in ceea ce se crede ca este un nou caz de...

- Politia turca a descoperit vineri intr-un apartament din Istanbul trupurile neinsufletite ale unui barbat si unei femei, impreuna cu al copilului lor de 6 ani, in ceea ce se crede ca este un nou caz de...

- Dupa asasinatul in stil mafiot din zona Palatului Parlamentului de duminica noapte, trupul barbatului ucis a fost dus la INML in vederea efectuarii necropsiei. Medicii legisti au stabilit astfel cauza decesului.

- Au aparut primele concuzii medico-legale in cazul fetitei de 11 ani din Gura Sutii, care ar fi fost ucisa si apoi abandonat pe camp de un cetatean olandez. Micuta a fost datp disparuta vineri, iar duminica a fost gasita fara suflare.

- Au aparut primele concuzii medico-legale in cazul fetitei de 11 ani din Gura Sutii, care ar fi fost ucisa si apoi abandonat pe camp de un cetatean olandez. Micuta a fost datp disparuta vineri, iar duminica a fost gasita fara suflare.

- Medicii legiști au stabilit ca fetița de 11 ani din Dambovița data disparuta vineri și gasita moarta a murit sugrumata. Au aparut și imagini din localitatea Gura Șuții cu mașina inchiriata de principalul suspect, un cetațean olandez. Surse din ancheta spun ca mașina circula haotic.Medicii…

- Ziarul Unirea Colegiul Medicilor Alba: Precizari cu privie la conflictul de opinii dintre primarul și medicul de familie din comuna Poiana Vadului Colegiul Medicilor Alba: Precizari cu privie la conflictul de opinii dintre primarul și medicul de familie din comuna Poiana Vadului Avand in vedere recentele…

- Medicii de familie au gasit solutii alternative pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii cat de cat acceptabile! Pentru ca Post-ul Medicii de familie apeleaza la firme de consultanța in IT din cauza problemelor sistemul informatic al CJAS apare prima data in Gazeta Dambovitei .