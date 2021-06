O familie din comuna Stremţ a dezvoltat o plantaţie de lavandă pe care o pune la dispoziţia oamenilor în scop de relaxare şi recreere Avem cu toții in minte lanurile intinse de lavanda din Provence, in sudul Franței, e o imagine tare romantica, cu siguranța teribil de parfumata, o experiența demna de lista de dorințe pentru orice calator, dar uite ca nu mai este necesar sa strabatem un drum atat de lung fiindca lanuri mov intinse cat vezi cu ochii sunt și la noi acasa, in Romania, iar astazi vizitam „Povestea cu lavanda”, un loc parfumat și o simțire in același timp. Povestea acestui loc mirific a inceput in urma cu 6 ani cand un tanar antreprenor și-a materializezat dorința de a folosi toate informatiile acumulate in facultate,… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

