O familie a rămas fără locuinţă din cauza unui incendiu provocat de aragazul nesupravegheat O familie din localitatea Falastoaca, judetul Giurgiu, a ramas fara locuinta dupa ce casa a luat foc de la un aragaz nesupravegheat, potrivit Agerpres. "ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Falastoaca dupa ce casa unei familii a luat foc. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Statiei Colibasi, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma. Acestia au constatat ca ardeau aragazul, mobilierul, tavanul casei, centrala termica si aparatele electrocasnice. Proprietarii incercasera sa stinga incendiul cand acesta era deja extins in toata…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

