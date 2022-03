Cu gandul la… Germania, doi parinți și-au ascuns copiii in portbagaj deoarece nu au fost in stare sa le faca actele. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat doi cetațeni romani care au incercat sa iasa din țara cu cei trei copii ai lor, pe care i-au ascuns in […] Articolul O familie a incercat sa treaca frontiera de vest cu copiii ascunși in portbagajul mașinii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .