O familie a dat în judecată McDonald’s. Fetița lor ar fi fost „desfigurată” de un nugget de pui Un cuplu din Florida a dat in judecata lanțul McDonald’s, dupa ce fiica lor ar fi suferit arsuri din cauza unui nugget de pui mult prea fierbinte. Parinții spun ca au cumparat nuggets de pui de la un restaurant din localitate, iar o bucata fierbinte de pui a cazut pe piciorul fetei și i-a provocat o arsura. Parinții fetei cer in instanța despagubiri de peste 15.000 de dolari. Mama copilei spune ca a comandat de la drive-thru un meniu Chicken McNuggets pentru copii. Femeia a explicat in timpul procesului ca fetița ei a scapat nuggetul in poala, iar bucata de pui a ramas blocata intre coapsa fetiței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

