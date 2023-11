Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin considera conflictul palestino-israelian o manifestare a nedreptații ridicate la un nivel incredibil și, de asemenea, considera ca Statele Unite au neglijat mecanismele de reglementare din Orientul Mijlociu și au incercat sa-l inlocuiasca cu pomene catre palestinieni.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca au fost gasite bucati de grenade in cadavrele victimelor prabusirii din august a avionului liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, transmite AFP.

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa "construiasca o noua lume" lipsita de "hegemonia" occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030.In cadrul unei…

- Putin ii felicita pe deținuții ruși care au murit pe front in Ucraina: 'Si-au dat viata pentru patria lor si s-au rascumparat la maximum'Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza vineri ca miile de condamnati recrutati in inchisori rusesti care au murit pe front in Ucraina si-au ”rascumparat” datoria…

- 6 din 10 recruți ruși au murit in Ucraina dupa cel mult 5 luni, iar 1 din 5 nu a rezistat pe front nici macar doua luni, potrivit unui studiu al publicației independente Important Stories și al Conflict Intelligence Team (CIT).Pe 21 septembrie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat introducerea…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va vizita in curand Rusia pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin, au confirmat cele doua țari luni, in cadrul unei posibile intalniri istorice in contextul izolarii din ce in ce mai profunde a Moscovei din cauza razboiului din Ucraina. Liderul nord-coreean…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca va avea in curind o noua intilnire cu omologul sau chinez Xi Jinping, a doua din acest an, dupa vizita efectuata in martie de presedintele chinez la Moscova, transmite Reuters. "Vom avea destul de curind evenimente, si va fi o intilnire cu presedintele…