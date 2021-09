O excursie fantastică în Delta Dunării Daca sunteți iubitori de natura, o excursie in Delta Dunarii pana la Sulina este o experiența unica pe care cu siguranța nu trebuie sa o ratați. Traseul de la Tulcea la Marea Neagra cu oprire in Sulina, este destinat tuturor celor care vor sa descopere in decursul unei zile intregi printr-o excursie, tainele Delta Dunarii, cat si majoritatea obiectivelor turistice de pe acest traseu: satul Mila 23, Letea si vechiul port la Marea Neagra, Sulina. Plecarea se face de la debarcaderul Exploreaza Delta Dunarii , din Tulcea pe firul fluviului, pana la Canalul 36, poarta de acces a acestui meleag de poveste.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

