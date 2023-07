Stiri pe aceeasi tema

- Tratatul Cartei Energiei din 1998, care are aproximativ 50 de semnatari, inclusiv tari din Uniunea Europeana, permite companiilor energetice sa dea in judecata guvernele pentru politicile care dauneaza investitiilor lor, un sistem conceput initial pentru a sprijini investitiile in acest sector. Dar,…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Brazilianul Vinicius Jr. a declarat ca rasismul este prezent și in afara terenului, la scurt timp dupa ce s-a anunțat ca va conduce o comisie speciala FIFA impotriva rasismului. „Acest lucru nu se intampla doar pe teren. Acest lucru nu se intampla doar in Spania. Se intampla peste tot”, a declarat Vinicius…

- Președintele rus Vladimir Putin este in continuare deschis oricaror contacte pentru a rezolva conflictul din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit agențiilor ruse de presa, citat de Reuters.

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se va intalni cu directorul general al Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in puțin peste o luna, pentru a promova Franța ca posibil loc de amplasare a uneia dintre fabricile producatorului de vehicule electrice, precum și pentru a discuta despre reglementarile…

- Școlile, universitațile și gradinițele din sud-estul Spaniei au fost inchise de autoritați din cauza ploilor torențiale care au afectat regiunea. Dupa o lunga perioada de seceta, ploile abundente au inundat cladiri, au avariat mașini și au inchis drumuri. Meteorologii avertizeaza ca ploile vor continua…

- Formația franceza Paris Saint-Germain a hotarat sa il suspende pe Lionel Messi pentru o perioada de doua saptamani, dupa ce superstarul argentinian a plecat fara acordul clubului in Arabia Saudita, acolo unde este ambasador al turismului. Campionul mondial a fost suspendat pentru doua saptamani cu efect…

- Fostul președinte american Barack Obama, soția sa Michelle Obama, regizorul american Steven Spielberg și soția acestuia, actrița Kate Capshaw, au vizitat sambata (29 aprilie) manastirea Montserrat din Spania. Inregistrarea video realizata de un martor ocular arata momentul in care Barack Obama se apropie…