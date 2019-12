Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie a decis sa se casatoreasca cu un covor, dupa ce a decis ca nu mai poate trai fara el. Covorul, pe care Bekki Cocks, din Manchester, l-a botezat „Mat“, fusese achizitionat de tanara mama a doi copii in urma cu un an, transmite The Sun.

- De 1 Decembrie, un nou moment istoric La 101 ani de la Marea Unire, reprezentanții a trei comune, din trei provincii – satul Puhoi, din Republica Moldova, comuna Pianu, din județul Alba și comuna Moara Vlasiei, din județul Ilfov, s-au infrațit. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print. nr.…

- Ariel Burdett, fosta participanta la concursul britanic de talente muzicale ”X Factor”, a fost gasita moarta in casa ei din Leeds (nordul Marii Britanii) in data de 12 noiembrie cu o rana incisiva in zona gatului, potrivit mass-media britanice, citate de EFE, titreaza Agerpres. Un purtator de cuvant…

- Zoe Williams, 42 de ani, din Marea Britanie, a plecat alaturi de soțul ei, Jason, și de fiul ei, Hayden, 11 ani, intr-o vacanța mult visata in SUA. Familia a zburat din Caerphilly, South Wales, in San Francisco. Cand a ajuns la hotel, femeia se simțea bine, potrivit The Sun. "Eram entuziasmați și ne…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Luptatorul SAS din Alba, rapus de boala, a fost inmormantat cu onoruri militare. Imagini emoționante de la ceremonia funerara Moțica Mihai, luptator al Serviciulului pentru Acțiuni Speciale, care s-a stins din viața la varsta de doar 44 de ani, a fost inmormantat joi la Mihalț,…

- O autospeciala de stingere incendii și o ambulanța au ajuns in dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Campeni, respectiv Primariei comunei Cetatea de Balta, ca urmare a parteneriatului ISU Alba – Operation Sabre, Marea Britanie. Aflata la a patra vizita in judetul Alba, organizația…

- 13 barbați au fost arestați, marți, la Londra, Manchester, Stockport, St. Helens, Warrington, Bolton, Dewsbury si Leeds, in cadrul unei anchete privind cea mai vasta retea de trafic de droguri descoperita vreodata in Marea Britanie.