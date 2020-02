Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu norma de poluare sub Euro 3 nu mai au voie sa intre in centrul Capitalei, peste doua saptamani, iar pentru restul orasului se va plati o vinieta de 15 lei pe zi sau 1.900 de lei pe an, anunța MEDIAFAX.Cei care au o masina cu norma de poluare Euro 3 pot intra in Centrul Capitalei,…

- Ediția cu numarul opt a Romanian Design Week va avea loc in perioada 15-24 mai, la București. Avand ca tema SCHIMBAREA*CHANGE, RDW 2020 propune un exercițiu de regandire și redesenare a rolului designului intr-o lume in schimbare. Tema festivalului va fi explorata printr-o expoziție dedicata, CHANGE…

- Astazi vom descoperi impreuna povestea unui copil care la numai 13 ani a reușit o performanța de care parinții sunt foarte mandri. Maria Catana a caștigat premiul II pe țara la concursul național de eseuri literare „Respect Fața de Patrie‟, grație meșteșugului de a stapani limba romana atat de bine…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, care va avea loc duminica in 6 centre universitare din tara, scrie Mediafax. La sesiunea de anul acesta s-au inscris 8.876 de absolventi, care candideaza pe 4.710 locuri. Concursul…

- Peste 8.800 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie sustin duminica, 8 decembrie 2019, concursul de intrare in rezidentiat, cu o luna mai tarziu decat de obicei. Potrivit Ministerului Sanatatii, exista 4.710 locuri si posturi in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. La fel…

- Cineclubul One World Romania va desfașura, intre 5 si 15 decembrie, un eveniment de amploare care va cuprinde proiecția a șapte documentare și dezbateri cu invitați speciali cu scopul de a revizita istoria scindarii Germaniei sub presiunea contrara a regimului capitalist și a celui comunist, anunța…

- Zilele mass-media romano-germane 2019 Jurnalismul online: provocari si sanse Zilele mass-media romano-germane se afla la cea de-a sasea editie, fiind organizate de Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti in cooperare cu Deutsche Welle. Conferinta are ca scop realizarea unui schimb de idei…

- Concursul national de TIC „Lumea virtuala prin Iris” are loc la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara. La competitie participa cei mai buni „IT-isti” din toate cele sapte institutii de invatamant care scolarizeaza elevi nevazatori și cu deficiente de vedere din tara – Arad, Cluj-Napoca,…