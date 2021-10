Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri va prelua de sambata, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, managementul Spitalului Modular de la Letcani, judetul Iasi, astfel incat aceasta unitate medicala mobila sa inceapa tratarea pacientilor cu COVID-19, a informat…

- O echipa de 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri va prelua de sambata, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, managementul Spitalului Modular de la Letcani, judetul Iasi, astfel incat aceasta unitate medicala mobila sa inceapa tratarea pacientilor cu COVID-19, a informat…

- Pe fondul presiunii tot mai mari cu care se confrunta sistemul medical si cel de urgenta, autoritatile au decis suspendarea operatiilor si internarilor pacientilor non-covid care nu reprezinta urgente, timp de 30 de zile. Anuntul a fost facut aseara de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- De doua zile, municipiul Iasi a depasit incidenta de 3 cazuri de imbolnavire de Covid-19 la mia de locuitori: 3,23, luni, 3,59, marti. Daca tendinta se pastreaza, orasul ar putea sa atinga maine pragul de 4 cazuri/1.000 loc., situatie in care setul de restrictii abia adoptat ieri va fi inasprit. Comitetul…

- Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta Dambovița a aprobat planului de masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializa Post-ul Care este capacitatea spitalelor din județ pentru tratarea pacienților, in contextul valului 4 Covid-19 (document) apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Procesul de inventariere și predare a bunurilor Spitalului Modular de la Lețcani, judetul Iași, de la Spitalul de Boli Infecțioase catre Asociația de Dezvoltare Nord Est, a fost definitivat și urmeaza procedura de predare a Spitalului catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Directorul…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au ajuns la o incidența de 2,61 și respectiv 2,13 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19. In aceasta situație, conform legislației in vigoare, se aplica o serie de masuri preventive care au drept scop diminuarea raspandirii virusului…

- Potrivit comunicatului, Ioana Mihaila, a organizat in perioada 17 -18 august, alaturi de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, videoconferințe cu directorii direcțiilor de sanatate publica județene, respectiv a Municipiului București și cu managerii unitaților sanitare implicate…