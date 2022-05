Stiri pe aceeasi tema

- O drona cu insemnele Forțelor Navale ale Ucrainei a fost gasita in Marea Neagra intre Sulina și Sfantu Gheorghe, anunța MApN. Potrivit ministerului, pe 11 mai Forțele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existența unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei,…

- Fortele Navale Romane au fost sesizate, pe 11 mai, cu privire la existenta unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei, intr-o zona situata intre Sulina si Sfantu Gheorghe, la aproximativ doua mile marine de tarm. Epava dronei a fost recuperata de o nava a Fortelor…

- Miercuri, 11 mai, Forțele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existența unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei, intr-o zona situata intre Sulina și Sfantu Gheorghe, la aproximativ doua mile marine de țarm, arata MApN, intr-un comunicat. Epava dronei…

- O epava a unei drone a armatei ucrainene, fara armament la bord, a fost reperata, pe 11 mai, in apele teritoriale ale Romaniei, intre Sulina si Sfantu Gheorghe, a informat Ministerul Apararii, intr-un comunicat de presa . Potrivit MApN, drona s-ar fi prabușit in Ucraina, dar a fost purtata de curenți…

- Ministerul Apararii anunta, luni, ca o epava a unei drone a fost gasita in apele teritoriale ale Romaniei, intre Sulina si Sfantu Gheorghe.Oficial de la MApN Miercuri, 11 mai, Fortele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existenta unei epave aeriene drona care plutea in deriva in apele teritoriale…

- Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica, pentru presa din Rusia, ca mai multi oameni de afaceri rusi, intre care si Roman Abramovici, au propus sa doneze bani pentru Ucraina, unii dintre ei chiar pentru sustinerea armatei, informeaza La Tribune. “Avem semnale de la el (n.r. –…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri dupa-amiaza, ca drona militara care s-a prabușit intr-un parc din Zagreb (Croația) a intrat in spatiul aerian romanesc, venind dinspre Ucraina si a iesit, in mai puțin de trei minute, catre Ungaria. „Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei…