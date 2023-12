Stiri pe aceeasi tema

- O noua drona a cazut la granița cu Ucraina, la patru kilometri de localitatea Grindu din Tulcea. La fața locului, MApN a gasit un crater de 1,5 metri. Forțele Aeriene au ridicat aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon pentru a supraveghea zona. Ministerul Apararii Naționale a comunicat ca in noaptea de…

- O drona folosita intr-un atac asupra porturilor ucrainene s-a prabușit, in noaptea de miercuri spre joi, in Romania. Din cate a informat, joi, 14 decembrie, Ministerul Apararii, a fost identificat un crater de 1,5 metri adancime, intr-o zona nelocuita aflata la circa 4 km de localitatea tulceana Grindu.…

- Joi dimineața s-a dat stare de alerta, din nou, la granița cu Romania, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit in zona localitații tulcene Grindu. In urma evenimentului s-a format un crater de 1,5 m adancime. Iata anunțul facut de MApN!

- Rusia a continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania și noaptea trecuta, o drona ruseasca s-a prabușit in Romania, langa Grindu. ”Sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat, in cursul acestei situații, o posibila…

- Forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania, iar noaptea trecuta, o drona a fostei Armate Roșii s-a prabușit in Romania, langa Grindu.

- O drona a fost descoperita in noaptea de miercuri spre joi prabușita in zona localitații Grindu, din județul Tulcea, de militarii MApN. Drona a cazut intr-o zona nelocuita și a lasat in urma impactului un crater de 1,5 m adancime, anunța Armata Romaniei, intr-un comunicat.„In baza informațiilor din…

- O drona ruseasca de atac, folosita pentru atacuri asupra porturilor ucrainene, s-a prabușit in noaptea de miercuri spre joi in zona localitații tulcene Grindu, aproape de granița, formand un crater de 1,5 m adancime, a informat joi MApN.Redam comunicatul Ministerului Apararii: „Miercuri spre…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, la o noua runda de consultari politice in format restrans cu lideri globali aliați, in contextul continuarii conflictului militar declanșat de Federația Rusa impotriva Ucrainei. Șeful statului a subliniat ca Rusia trebuie sa inceteze atacurile care țintesc…