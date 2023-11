O divă a muzicii rock a revenit pe scenă după 35 de ani Dupa aproape 35 de ani, diva muzicii rock, Dida Dragan, in varsta de 77 de ani, acum, a revenit pe scena Salii Palatului din București. Artista a fost foarte bine primita de public, care a aplaudat-o minute in șir de public. Cel care a convins-o pe Dida Dragan sa urce pe scena a fost Adrian Enache. Alaturi de ea, au mai cantat Theo Rose, Diana Enache și Daniel Iordachioaie, care a fost și regizorul concertului. “Am gandit cu minuțiozitate programul, apariția ei pe scena și ma bucur foarte mult ca publicul a confirmat inca o data, ca iubește artiștii de valoare, ca-i apreciaza și ca ii respecta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

