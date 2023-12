O descoperire neașteptată legată de „hormonul fericirii” ar putea explica simptomele bolii Parkinson Dopamina este modul in care creierul nostru ne spune ca am facut ceva bine. Fie ca este vorba de o mana caștigatoare la carți sau de prajitura preferata, dopamina este cea care ne da acea senzație de fericire. Oamenii de știința au banuit insa ca celulele nervoase care reacționeaza la acest „hormon ar fericiririi” ar putea avea și alte funcții decat recompensa, relateaza ScienceAlert. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

