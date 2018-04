O delegatie a parlamentului croat si-a incheiat brusc vizita oficiala in Serbia, dupa ce politicianul ultranationalist sarb Vojislav Seselj, gasit vinovat de crime impotriva umanitatii, a lansat miercuri injurii la adresa oficialilor croati in timp ce acestia se aflau la parlamentul din Belgrad, relateaza Hina si dpa. Vojislav Seselj si un alt membru al formatiunii sale politice Partidul Radical Sarb, Filip Stojanovic, au calcat in picioare steagul Croatiei in fata parlamentului Serbiei si au insultat membrii delegatiei croate. Delegatia, condusa de presedintele parlamentului croat, Gordan Jandrokovic,…