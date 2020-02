Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Implicare Sociala, Educatie si Cultura (ASISED) va organiza 25 de sesiuni de informare, in perioada martie – octombrie 2020, la care vor participa cel putin 875 de persoane, cu scopul de a imbunatati accesul cetatenilor la justitie, cu accent pe grupurile vulnerabile.

- Centrul de Cultura și Arta al Județului (CCAJ) Salaj, instituție a Consiliului Județean (CJ) Salaj, are un nou sediu, situat in Zalau, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12 - fostul corp B al CJ Salaj, vis-a-vis de Hotelul ''Porolissum''.

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a acționat in urma notificarii Comisiei Europene din data de 17 ianuarie, catre mai multe state membre (Austria, Croația, Italia, Olanda, Romania, Republica Ceha, Slovenia), privind livrarile de produse din carne de pasare provenite…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj a organizat si in acest an festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai judetului, evenimentul desfasurandu-se joi dupa-amiaza, la Casa Municipala de Cultura din Zalau. Nu mai putin de 61 de premii s-au acordat in cadrul evenimentului,…

- Ultimul Raport asupra Stabilitatii Financiare, prezentat recent de BNR, arata ca Romania se confrunta cu mai multe riscuri sistemice ridicate, precum tensionarea echilibrelor macroeconomice interne si de reducerea increderii investitorilor in economiile emergente. Aceasta face ca Ministerul de Finanțe…

- Romania a prins la fotofinis biletul pentru Grupele Principale la Campionatul Mondial de handbal din Japonia. Tricolorele au obtinut victoria decisiva in ultimele secunde ale „finalei“ Grupei C, 28-27. Desi a castigat trei meciuri la Kumamoto, cu Senegal, Kazahstan si Ungaria, echipa lui Ryde incepe…

- Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena” au lansat Centrul de Excelența in Fotografie „Samoila Marza”, structura care poarta numele „fotografului Marii Uniri” și iși propune sa susțina tinerii cu performanțe in arta fotografica. Centrul este o structura inființata in cadrul Centrului…

- Clubul Sportiv „Gimn Star” din Blaj, carein acest an aniverseaza zece ani de la inființare, a obținut patru locuri I la Cupa „Nymphea” din Oradea. Concursul s-a desfașurat in data de 23 noiembrie 2019, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea, la aceasta competiție participand peste 300 de sportivi…