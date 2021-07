Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost numit in calitate de persoana de incredere a candidatului independent la funcția de deputat, Veaceslav Valico, pentru circumscripția nr.1 (Chișinau). In acest sens, Platon are mana libera pentru a participa la dezbateri electorale. Veaceslav…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a decis miercuri, intr-o scurta sedinta ce a durat doar cateva minute, deschiderea a 150 de sectii de vot in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie in Republica Moldova, adaugand doar patru la numarul celor decise anterior, dupa…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 in mijloacele de informare in masa din Republica Moldova. Documentul are drept scop asigurarea reflectarii echitabile, echilibrate si impartiale a campaniei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a anuntat ca AUR Republica Moldova, partid inregistrat regent la Chisinau, va participa in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent. George Simion a declarat ca isi doreste ca AUR sa aiba deputati unionisti si in Republica…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Este vorba de 125.046,7 mii lei, transmite IPN.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind dizolvarea actualului Parlament și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Evenimentul are loc dupa ce hotarârea Parlamentului privind declararea starii de urgența, timp de doua luni, pâna pe 30 mai, a fost declarata…