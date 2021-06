Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican nu a avut curajul sa denunte minciunile lui Donald Trump dupa alegerile prezidentiale si asaltul asupra Capitoliului care a amenintat fundamentele democratiei americane, afirma Barack Obama intr-un interviu pentru CNN, citat de AFP. In acest interviu, difuzat luni seara,…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…

- Andrew Giuliani, fostul fiului primar al New York-ului și actualul avocat personal al fostului președinte republican Donald Trump, afirma ca și-a început cariera politica la vârsta de 3 ani și ca este implicat în politica de 5 decenii deși are doar 35 de ani, relateaza Business Insider.Giuliani…

- Procurorii din Manhattan ancheteaza afacerile lui Rudy Giuliani in Ucraina. Doi fosti asociati ai lui ar fi facut donații ilegale pentru realegerea lui Donald Trump și l-ar fi ajutat sa caute informații compromițatoare despre Joe Biden.

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

