In stilul ei nonconformist, Iulia Albu, a rupt colaborarea cu Pro TV. Se barfește ca a plecat direct la concurența, la Antena 1, care i-a incredințat un nou proiect. Controversatul fashion editor de la Maruța șocheaza de ani buni cu apariții inedite insa ultima sa mutare i-a lasat pe mulți muși de uimire. Stilista incheie colaborarea cu Pro TV (prezenta in emisiuea lui Catalin Maruța rubric ”Marțea Neagra”) pentru Antena 1. Una din marile soprane ale lumii, Angela Gheorghiu, iși striga durerea: ”Doar o singura data, in 31 de ani, am fost invitata sa cant in Romania” O cunoscuta vedeta a rupt colaborarea…