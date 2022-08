Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de moartea sa, Anton Listopad, 35 de ani, fusese decorat de președintele Volodimir Zelenski cu „Ordinul pentru curaj”, relateaza Ukrainska Pravda . Pilotul a fost doborat de inamici pe 14 august. Inca din primele minute ale invaziei rusești, capitanul Anton Listopad a fost implicat…

- Volodimir Zelenski a decis sa-i decoreze pe soldații din armata sa pentru „apararea Ucrainei". Decretul a fost postat de serviciul de presa al biroului președintelui de la Kiev. Acesta va fi predat, in special, militarilor, oficialilor guvernamentali și voluntarilor - ucraineni și straini. Fii…

- "Prima luna de razboi. Cronica evenimentelor. Discursurile presedintelui Volodimir Zelenski" va aparea la mijlocul lunii august la editura Humanitas, in traducerea din ucraineana a Alionei Bivolaru, Mariei Hosciuc si a lui Vasile Captaru, cu o introducere a editorului Oleksandr Krasovitki, potrivit…

- Rusia nu va reusi sa-i intimideze pe cetatenii ucraineni prin teroarea atacurilor cu rachete, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia Zilei statalitatii ucrainene, sarbatoare marcata pentru prima oara in Ucraina, in plina invazie rusa, in conditiile in care fortele ruse…

- Rusia foloseste Ucraina ca un teren de testare pentru posibile atacuri impotriva altor tari europene, spune presedintelui Volodimir Zelenski. „Rusia testeaza in Ucraina tot ceea ce poate fi folosit impotriva altor tari europene”, a spus președintele Ucrainei. „A inceput cu razboiul gazelor si a incheiat…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala "este in spatele Ucrainei" si ca armata ucraineana mai poate inca 'recupera' teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Turcia incearca sa ajute la luarea masurilor de consolidare a increderii intre Rusia si Ucraina, facilitarea ieșirii navelor care transporta cereale din zona de razboi si inlaturarea minelor plasate in mare de Ucraina in regiunea orașului…

- Volodimir Zelenski a declarat ca nu ințelege pe deplin cui i se adreseaza petiția de ridicare a interdicției de a parasi țara pentru barbații de varsta militara și a amintit ca intre 50 și 100 de ucraineni mor zilnic pentru a apara țara de atacurilor rușilor in regiunile de est, in timpul unei intrevederi…