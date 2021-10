Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani si fata lui au cazut dintr-o caruta incarcata cu coceni, iar impactul cu asfaltul i-a fost fatal copilei.”La fata locului, politistii din cadrul Politiei orasului Targu Bujor, sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, au constatat ca decesul victimei ar fi survenit dupa ce ar…

- Tragedie in localitatea Smardan! Un electrician a murit in timpul programului de munca, dupa ce a verificat curentul electric cu mana, in timpul unor lucrari, in Galați. Din nefericire, niciunul dintre colegii sai nu a putut face nimic pentru a-i salva viața. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul!

- Tragedie de nedescris intr-o familie din Galați! O fetița in varsta de un an și jumatate a murit, dupa ce unchiul ei a calcat-o cu mașina. Din primele informații, se pare ca micuța se juca in spatele autoutilitarei pe care barbatul o conducea, iar acesta nu a vazut-o in spatele vehiculului. Iata ce…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, care a cazut de pe telescaun, in Masivul Parang, a murit. Poliția face ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia, transmite Mediafax. Un barbat de 65 de ani din Petrila a cazut duminica din telescaun, in Masivul Parang, de la o inalțime de aproximativ…

- O tragedie fara margini a avut loc, miercuri seara, in Ploiești. Doi frațiori, gemeni, in varsta de 2 ani, au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Impactul cu solul a fost nimicitor, iar micuții, fata și baiat, au murit! Copiii au fost gasiți cu politraumatisme grave prin precipitare de…

- O iesire cu cortul in comuna Lunca Bradului, din judetul Mures, s-a tranformat intr-o tragedie pentru o familie, dupa ce un copac doborat de vijelie a cazut peste cortul in care se afla femeia si cei doi copii. Una dintre victime, o fetita de 5 ani a murit pe loc, iar cealalta se afla in stare critica.

