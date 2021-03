Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Clinceni a intrat in carantina de marti dimineata pentru urmatoarele 14 zile, in urma emiterii Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov postat pe site-ul institutiei. Propunerea privind…

- Localitatea Seini va intra in carantina din cauza inmulțirii numarului de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Masura stabilita de autoritați va intra in vigoare miercuri, la pranz. Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța ca a fost emis ordinul șefului Departamentului…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Ciorogarla de marti, 19 ianuarie 2021, de la ora 5,30, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului…

- Locuitorii din comuna Berceni din județul Ilfov, raman in carantina inca 14 zile, a decis, joi, Prefectura Ilfov. Carantina intra in vigoare de joi, in Ajunul Craciunului, de la ora 22.00. Prefectura Ilfov a anunțat ca in urma analizei de risc intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Ilfov, a…

- Municipiul Slobozia va ieși din carantina incepand cu data de 18 decembrie, a anunțat Instituția Prefectului Ialomița. Carantina fusese instituita in municipiul resedinta de judet pe 13 noiembrie, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2. „Incepand cu data de 18.12.2020, inceteaza…

