O companie romaneasca a lansat robotul smart care proceseaza facturile Incepand din iunie, companiile din Romania vor putea folosi pentru procesarea facturilor RobOKEY - o solutie automatizata dezvoltata de echipa LIFE IS HARD|Work Soft.



RobOkey proceseaza pana la 1500 de facturi pe zi, in conditiile in care procesarea manuala a unei singure facturi poate dura pana la 5 minute si poate functiona timp de 24 de ore pe zi, fara eroare.



Dezvoltat in cadrul platformei OKEY.ro - solutie digitala in cloud pentru managementul afacerii - robotul foloseste tehnologie RPA, recunoaste si proceseaza peste 50 de formate de factura, iar daca intalneste un format… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

