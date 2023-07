Racheta de transport Zhuque-2 a decolat la ora 9 a.m. (0100 GMT), din Centrul de Lansare a Satelitilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, si si-a incheiat zborul conform planului, a informat presa de stat chineza. A fost a doua incercare a LandSpace, cu sediul la Beijing, una dintre primele firme din sectorul lansarii comerciale din China, de a lansa Zhuque-2. O prima incercare in decembrie a esuat. Lansarea de miercuri a pus China inaintea rivalilor americani, inclusiv SpaceX de la Elon Musk si Blue Origin de la Jeff Bezos, in cursa pentru lansarea vehiculelor de transport alimentate cu metan, care…