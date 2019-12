Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal a anuntat ca a suspendat temporar, din 1 decembrie, productia la uzina siderurgica din Hunedoara, care face parte din divizia ArcelorMittal Europe - Long Products, decizia fiind determinata de preturile mari la energie electrica si la gaz, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gheorghe…

- PLUS Timiș, PLUS Arad și PLUS Hunedoara vin cu o solicitare catre Ministrul Transporturilor: sa faca toate demersurile necesare pentru deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1! Amanata de prea mult timp, deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva continua sa ramana la stadiul de necesitate și…

- Incepute in 2015, lucrarile la tunelul feroviar de la Turdas, aflat la intrarea in Orastie (județul Hunedoara), au fost finalizate si receptionate in toamna acestui an. Traficul feroviar a fost deschis pe una dintre cele doua linii ferate, pe care trenurile pot circula, iar in perioada urmatoare se…

Grupul german Bosch a renuntat la constructia fabricii de masini de spalat pe care o planuise la Simeria, judetul Hunedoara, o investitie de 110 mil. euro.

- Un barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Geoagiu, judetul Hunedoara a murit intr-un incendiu provocat de o soba supraincalzita, care a cuprins patru locuințe aflate intr-un cartier de la marginea orașului. Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o…

Trei persoane au fost ranite in urma unui accident de circulatie care a avut loc joi dupa-amiaza pe DN 66, in zona localitatii Bacia, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer din Cluj nu a adaptat viteza la conditiile de ...

Incendiu urias de vegetatie in Tinutul Padurenilor din Hunedoara, unde zeci de hectare de padure au fost cuprinse de un foc care ameninta inclusiv zone locuite de oameni. Din fericire, este doar scenariul unuia dintre cele mai mari exercitii de salvare...

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in județele Caraș-Severin și Hunedoara pana la ora 14.00. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare zonele de munte, la cote de peste 1.800 de metri, din cele doua județe. Meteorologii susțin ca se vor semnala…