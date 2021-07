Stiri pe aceeasi tema

- Lufthansa, cel mai mare grup de companii aeriene din Europa, a optat pentru o adresare neutra, care nu implica referirea la gen, in anunturile adresate pasagerilor aflati la bordul avioanelor sale si a decis sa renunte la traditionala formula "Doamnelor si domnilor", relateaza AFP. "Echipajele…

- Compania aeriana germana Lufthansa a anunțat ca anuleaza toate zborurile de la Frankfurt la Minsk pina pe 20 iunie, inclusiv. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la declarația transportatorului. Potrivit reprezentantului companiilor aeriene, toate companiile-fiice, inclusiv Austrian…

- Deși pana acum nu a anunțat o ținta in cazul vanzarii de mașini electrice, BMW Group și-a anunțat intenția de a evita emisii de peste 200 de milioane de tone de CO2 pana in 2030. De asemenea, compania mizeaza ca pana in același an sa aiba jumatate dintre vanzari acoperite de mașinile electrice. Pentru…

- Compania aeriana britanica British Airways (BA) va proba pentru prima oara in lume un test antigen pentru COVID-19 cu rezultate in 25 de secunde, ca parte a unei analize pentru a facilita zborurile internationale, informeaza joi compania intr-un comunicat citat de EFE și agerpres.ro.

- În urma auditului pentru obținerea RINA Biosafety Trust Certificate, Blue Air a devenit prima companie aeriana din Europa deținatoare a unei certificari care atesta siguranța activitaților și zborurilor sale, în contextul prevenirii bolilor transmisibile,…