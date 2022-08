Stiri pe aceeasi tema

- Un politist japonez care a baut prea mult a adormit pe strada si a pierdut documente de ancheta care contineau date cu caracter personal privind aproximativ 400 de persoane, inclusiv un suspect de crima, au anuntat luni politia si presa locala.

- Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de polițiștii capitalei fiind suspectați de rapirea unei mașini din curtea unui bloc locativ. Polițiștii au fost sesizați de un barbat care a comunicat ca i-a fost sustras automobilul, parcat in curtea blocului locativ de pe str. Valea Crucii din capitala. Prejudiciul…

- Tanara de 17 ani, agresata de partener, pe strada, la Teiuș. Polițiștii au deschis dosar penal Un barbat din Teiuș s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție dupa ce și-ar fi agresat și amenințat concubina, in varsta de 17 ani. Incidentul s-ar fi petrecut pe o strada din oraș. Potrivit IPJ Alba,…

- Tanar din Sibiu, prins pe o strada din Blaj, la volan fara permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 21 de ani din Sibiu s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus un autoturism, fara a deține permis. A fost oprit in trafic de polițiștii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, in noaptea…

- Politistii din Alba efectueaza cercetari intr-un posibil caz de practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale captive dupa ce au descoperit un caine fara stapan ranit cu o arma neletala.

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru o femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, dupa ce aceasta a fost reclamata ca a lovit un adolescent de 17 ani care ar fi traversat strada prin loc nepermis, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Miercuri, politistii…

- Incident uluitor pe strazile din Craiova! Un barbat de 47 de ani, sofer de tir, a fost depistat de politisti conducand cu o alcoolemie de 1,91 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au explicat ca barbatul a adormit in timp ce conducea vehiculul, pe strada Raului. Politistii doljeni au explicat…