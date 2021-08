Stiri pe aceeasi tema

- O colectionara in varsta de 83 de ani din Belgia a strans, timp de 30 de ani, aproape 60.000 de cutii metalice din diferite colturi ale lumii, relateaza Reuters. Cutiile colorate, inghesuite pana la tavan in jurul colectionarei belgiene Yvette Dardenne, contineau odata de la ciocolata, bomboane…

- In doua camioane care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si Norvegia, conduse de un bulgar și un grec au fost descoperiti noua migranti. Camioanele au fost verificate la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Varsand."In urma efectuarii controlului amanuntit al…

- Relaxarea in Europa s-ar putea termina curand! CDC: Pana in august, raspandirea variantei va ajunge la 90%. Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția…

- Romania si Bulgaria se claseaza si in acest an, la fel ca si in 2020, pe ultimele locuri in Tabloul de bord european privind inovarea, arata un raport publicat luni de Comisia Europeana (CE). Romania se afla la 35,09% din valoarea medie a indicatorului calculat pentru UE, fata de 31% in 2014. Potrivit…

- Romania va elimina, incepand de marți, 1 iunie, interdicția de intrare in țara a cetațenilor straini, interdicție care fusese prelungita ultima data pe 17 mai, cand s-a decis menținerea starii de alerta pe fondul epidemiei de Covid-19.Astfel pe ultima lista a masurilor de relaxare apare și eliminarea…

- Guvernul a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, in zona roșie sunt incluse Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Capul Verde, Trinidad si Tobago, Lituania, Paraguay, Columbia, Chile, Suedia, Nepal, Georgia, Brazilia, Letonia, Olanda, Suriname, Franța,…

- Dupa ședința de guvern, șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca Marea Britanie a fost inclusa in zona galbena din cauza existenței unei tulpini care se raspandește rapid. ”Marea Britanie care, in mod normal, pe baza incidenței, s-ar afla in zona verde va fi considerata ca fiind in zona galbena - ceea ce…

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat introducand și lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Cipru, Maldive, Turcia, Franța, Belgia sau India se afla in zona roșie, iar persoanele care vin…