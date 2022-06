Primaria Iași a dat, recent, unda verde unei firme (Dipal Construct SRL) pentru a schimba destinația unei cunoscute cladiri-monument istoric din centrul Iașului (Palatul Ghica de pe str. Gavriil Musicescu) din spațiu de locuit in restaurant. „Se propune schimbarea destinației construcției din spațiu de locuit in restaurant – capacitate maxima de 150 de persoane. Spațiile interioare vor suferi modificari de funcțiune și compartimentari ușoare care nu presupun intervenții la nivelul structurii și nici intervenții asupra amenajarilor exterioare și sistematizarii verticale”, se precizeaza in autorizația…