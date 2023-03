Stiri pe aceeasi tema

- Rețele de apa potabila și canalizare, in zona turistica Poarta Raiului din Munții Șureanu. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Zona turistica Poarta Raiului din Munții Șureanu va beneficia de un sistem de alimentare cu apa potabila și o rețea de canalizare, printr-o investiție estimata la peste 21,6…

- Alimentare cu apa in satul Mușca din comuna Lupșa. APM Alba a dat unda verde proiectului. Cate branșamente vor fi executate Alimentare cu apa in satul Mușca din comuna Lupșa. Cetațenii din localitatea Mușca vor beneficia in curand de un sistem centralizat de alimentare cu apa. Proiectul prevede, printre…

- Zona turistica Luncile Prigoanei va beneficia de sistem de alimentare cu apa potabila. Agenția pentru protecția mediului Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului in valoare de peste 8 milioane de lei. Proiectul de alimentare cu apa presupune realizarea urmatoarelor obiective in comuna Șugag,…

- Zona turistica Luncile Prigoanei va beneficia de sistem de alimentare cu apa. APM Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului Zona turistica Luncile Prigoanei va beneficia de sistem de alimentare cu apa. Agenția pentru protecția mediului Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului in…

- Mega-investiție de aproape 100 de milioane de euro intr-o centrala fotovoltaica langa Alba Iulia. A fost solicitat acordul de mediu Mega-investiție de aproape 100 de milioane de euro intr-o centrala fotovoltaica langa Alba Iulia. A fost solicitat acordul de mediu Agenția pentru Protecția Mediului (APM)…

- Un nou pod peste raul Rat, in localitatea Lopadea Noua. Vechiul pod, realizat de catre localnici, va fi demolat Primaria Lopadea Noua vrea sa construiasca un nou pod peste raul Rat, intre stazile Kiskut și Alszegd din localitate. Vechiul pod, realizat artizanal de catre localnici, va fi demolat. Investiția…

- Rețea de canalizare menajera și stație de epurare, in comuna Salciua. Acord de mediu, solicitat la APM Alba. Valoarea investiției Cetațenii din comuna Salciua ar putea beneficia in curand de o rețea de canalizare menajera, printr-un proiect estimat la peste 22,3 milioane de lei. Agenția pentru Protecția…

- Agentia pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria comunei Costinesti, judetul Constanta.Proiectul vizat este "MODERNIZARE SI REABILITARE BAZA DE SALVARE ACVATICA SI PRIM AJUTOR SI POSTURI…