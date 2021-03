Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu sosirea primaverii si a vaccinurilor impotriva COVID-19, cofetarul maghiar Laszlo Rimoczi lanseaza un mesaj de speranta pentru Paste prin crearea unor iepurasi de ciocolata cu seringi, relateaza miercuri Reuters. Potrivit lui Rimoczi, seringile cu "vaccin", realizate din ciocolata italiana…

- Regatul Unit a expulzat anul trecut trei spioni chinezi aflati pe teritoriul britanic cu vize pentru jurnalism, a anuntat joi cotidianul The Telegraph, citat de Reuters. Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice…

- Campania de vaccinare in Ungaria se va accelera si ar putea permite relaxarea restrictiilor privind pandemia de coronavirus in aprilie, dupa Paste, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters. Ungaria a vaccinat deja aproape 250.000 de persoane cu vaccinurile Pfizer si Moderna…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, le-a spus parlamentarilor partidului sau creștin-democrat ca se așteapta ca actuala carantina impusa pentru a controla raspandirea noului coronavirus sa ramana in vigoare pana la inceputul lunii aprilie, potrivit unor surse citate de cotidianul Bild. „Daca nu reușim…

- Autoritatea Palestiniana a anuntat, duminica, ca se asteapta sa primeasca primele doze de vaccinuri pentru Covid-19 abia in luna martie, in urma unui acord cu producatorul de medicamente AstraZeneca, acuzand Israelul ca nu isi respecta datoria sa se asigure ca sunt disponibile vaccinuri in teritoriile…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari, anunța AGERPRES. ''Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat…

- BUCURESTI, 4 ian – Sputnik. Liderul Partidului Laburist Sir Keir Starmer l-a indemnat pe Boris Johnson sa impuna un al treilea lockdown național in Marea Britanie in urmatoarele 24 de ore pentru a impiedica o creștere accentuata a infecțiilor cu COVID-19. Starmer a declarat duminica reporterilor…