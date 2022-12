Stiri pe aceeasi tema

- O chelnerița din SUA a primit un cadou neașteptat in dimineața de Craciun: un bacșiș de 1.000 de dolari de la un client, relateaza ABC News, citat de Digi24. Callie Blue, de 29 de ani, servea la Gus’s Diner din localitatea Sun Prairie, din Winsconsin, la ora 6.00 dimineața, cand a inceput sa vorbeasca…

- Cristiano Ronaldo a plecat cu zambetul pe buze in Arabia Saudita unde negociaza un contract uriaș cu Al-Nassr. Starul portughez s-a distrat de minune cu familia de Craciun, iar Georgina Rodriguez i-a facut o mare surpriza. I-a adus in curte o mașina de 340.000 de dolari. Cristiano Ronaldo, rasfațat…

- Klaus Iohannis și soția sa au facut un gest care i-a impresionant pe romani chiar in dimineața zilei de Craciun. Cei doi au mers la biserica și au participat la Praznicul Nașterii Domnului. Prima Doamna a avut o ținuta eleganta, purtand un palton negru la care a asortat cizme negre.

- Un pui de urs a fost salvat in aceasta dimineața, la Colibița, de catre jandarmi, ajutați de un medic veterinar și un padurar. Animalul era prins intr-un laț de sarma și a fost tranchilizat inainte de a fi eliberat. Intervenția a avut loc in aceasta dimineața, in zona numita Valea Munceilor, aproape…

- In aceasta dimineata, la ora 07.05, la dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, s-a primit o solicitare prin apelul unic de urgenta 112 privind agresarea și talharirea unei persoane in zona Pietei Muzeului din Cluj-Napoca. Echipajul de jandarmerie a ajuns la fața locului la ora 07.15,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si principele Radu, impreuna cu principesa Elena, i-au primit ieri, in Satul Regal de la Castelul Savarsin, pe primii colindatori ai acestui an. Membri de toate varstele ai Ansamblului Folcloric Crisana din Oradea si ai Ansamblului Florile Muresului din localitatea…

- O misiune M.A.I. speciala a polițiștilor salajeni, alaturi de reprezentanții Organizației Crucii Roșii, prin care sute de copii din familii defavorizate au primit incalțaminte de iarna. In preajma sarbatorilor de iarna, in cadrul proiectului județean ”In anul 2022 eu sunt Moșul”, polițiștii Biroului…

- Cea mai bogata persoana din Australia, Gina Rinehart, a acordat pentru 10 din angajații de la compania ei cate un bonus de Craciun de 100.000 de dolari. La inceputul acestei saptamani a avut loc tragerea la sorți și cei 10 angajați de la compania miniera pe care o deține miliardara și-au primit deja…