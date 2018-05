Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu le-a facut o surpriza internautilor si le-a aratat-o pe micuta lui, Anastasia. Aceasta a inceput, la un moment dat, sa planga zgomotos, iar simpaticul concurent de la "Asia Express" a stiut imediat cum s-o calmeze.

- Margherita de la Clejani a postat pe retelele de socializare o imagine in care face o comparatie cu o celebra actrita cunoscuta la nivel de mapamond. Fiica Clejanilor spune ca aceasta este idolul ei.

- Celebra clarvazatoare din Bulgaria a lasat in urmai ei o serie de povețe despre cum trebuie sa traim corect ca sa fim lipsiți de primejdii, scrie virale.ro. Una din principalele probleme ale oricarui om, indiferent de locul din care provine, este banul. Fara bani, nu putem face multe din lucrurile…

- Regele Mihai a fost și va ramane un etalon in istoria romanilor. Pe langa faptele bune pe care le-a facut, de-a lungul vieții, ultimul monarh al Romaniei era și o persoana foarte credincioasa.

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Sunt unele zile in care nu totul merge perfect și te trezești in situații care mai de care mai stanjenitoare. Asta a simțit și Sharon Stone in momentul in care s-a impiedicat pe tocuri și a cazut pe strada in vazul tuturor.