Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta spune ca soțul sau și-ar dori ca fiul lor in varsta de doi ani sa ramana in grija lui, dupa ce femeia a depus actele pentru divorț. Fostul partener nu ar fi acceptat ca s-au desparțit și ar fi incercat sa se razbune pe ea, prin incercand sa ii ia copilul.

- Ordin de protecție pentru iubitul care i-a amanetat telefonul. Mona Dansatoarea a vorbit, in urma cu cateva minute, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre omul de care a fost agresata și sechestrata in casa. Cum a reușit vedeta sa scape de violența domestica din partea celui de care ii este partener.

- Constanța Marta, o bucureșteanca din sectorul 6, l-a dat in judecata in anul 2015 pe Charles, prinț la vremea respectiva. Ea a solicitat magistraților sa emita un ordin de protecție astfel incat acesta sa nu se apropie de ea, potrivit jurnalul.ro. Solicitarea ei nu a avut caștig de cauza, fiind respinsa…

- In aceste zile sunt mulți romani care se bucura de regelui Charles al III-lea in țara noastra. O bucureșteanca, insa, pare sa aiba ceva de imparțit cu suveranul britanic. Ea a solicitat in instanța un ordin de restricție, inca din vremea cand Charles era prinț. Citește și: Un student din Romania a inventat…

- Constanța Marta, o bucureșteanca din sectorul 6, l-a dat in judecata in anul 2015 pe Charles, prinț la vremea respectiva. Ea a solicitat magistraților sa emita un ordin de protecție astfel incat acesta sa nu se apropie de ea, potrivit jurnalul.ro. Solicitarea ei nu a avut caștig de cauza, fiind respinsa…

- A fost sau n-a fost? Puțini știu ca inainte de Carmen Bruma, in viața prezentatorului Antena 3 a existat o alta bruneta celebra. Cu cine s-ar fi iubit in mare secret Mircea Badea. Cine este bruneta celebra cu care s-ar fi iubit Mircea Badea inainte de Carmen Bruma Inainte de relația cu Carmen Bruma,…

- La data de 15 mai a.c., polițiștii Postului de Politie Palanca au fost sesizati de catre un barbat de 78 de ani din localitate, despre faptul ca ar fi fost amenințat de catre fiul sau. Din primele verificari a reieșit faptul ca, la data de 13 mai a.c., barbatul de 53 de ani in timp […] Articolul S-a…

- Fetita din Chiajna, sechestrata de propriul tata, a ramas in grija matusii si bunicii dupa ce politia a emis un ordin de restrictie pentru ambii parinti. Fetita nu era in atentia DGASPC pana la momentul in care tatal sau sa o inchida in casa si sa ameninte ca arunca locuinta in aer. Fetita a fost […]